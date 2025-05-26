انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 26-5-2025

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025، بينما ارتفعت أسعار الجوافة، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 2 و5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الملوخية تتراوح بين 5 و 7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و45 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و50 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.