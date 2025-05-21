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كم يبلغ سعر كيلو الذهب من عيار 24 اليوم؟

04:52 م الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

سجل سعر كيلو الذهب من عيار 24 - وهو العيار الأعلى نقاءً في سوق الذهب المصري - نحو 5 ملايين و297 ألف جنيه، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم.

ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً بين الأعيرة المتداولة، حيث تصل نسبة الذهب الخالص فيه إلى نحو 99.9%، ما يجعله الخيار الأول في المعاملات الاستثمارية الكبرى، ويلاقي إقبالًا من المستثمرين، سواء كبار أو صغار، بالإضافة إلى اهتمام الشركات وتجار الذهب به.

ويحسب سعر كيلو الذهب وفق المعادلة التالية سعر الكيلو = سعر الجرام × 1000

وبما أن سعر الجرام من عيار 24 بلغ اليوم وحتى وقت كتابة هذا التقرير 5297 جنيهًا، فإن:

5297 × 1000 = 5.297.000 جنيه.

أي أن كيلو الذهب يعادل اليوم حوالي 5.297 مليون جنيه.

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