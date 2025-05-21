تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 مايو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5290 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5350 جنيهًا.



بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4681 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4012 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37450 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.







