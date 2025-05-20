ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء 20-5-2025 في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كيلو السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 91 و95 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و360 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.