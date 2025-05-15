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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والذهب 15- 5- 2025

04:37 م الخميس 15 مايو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، وحديد عز، والعدس، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-15-2025 (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت وتراجع حديد العز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض العدس والمكرونة.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم 15- 5 -2025

انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 15- 5-2025

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس 15-5-2025

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