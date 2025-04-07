قفزة رصيد الذهب تنقذ احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

أنقذ ارتفاع رصيد الذهب احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع للمرة الثانية على التوالي بنهاية مارس الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 363 مليون دولار خلال مارس إلى 46.757 مليار دولار مقارنة بـ 46.394 مليار دولار بنهاية فبراير.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 755 مليون دولار خلال شهر مارس إلى نحو 12.61 مليار دولار من نحو 11.85 مليار دولار بنهاية فبراير ليعوض تراجع الرصيد من العملات الأجنبية السائلة.

وتراجع رصيد العملات الأجنبية السائلة باحتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 388 مليون دولار خلال مارس إلى نحو 35.136 مليار دولار مقابل نحو 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

كما تراجع رصيد وحدات السحب الخاصة "SDRs" بقيمة 3 ملايين دولار خلال مارس إلى 18 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار في فبراير الماضي.