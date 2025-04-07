انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2920 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3755 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4380 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5006 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 35040 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50060 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155687 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 250300 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 3026 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





