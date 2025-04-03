خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الليمون والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والليمون، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الخميس

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم بعد رسوم ترامب