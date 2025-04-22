

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5583 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4885 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4187 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3257 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2326 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 173647 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39080 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.76% إلى نحو 3418 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.