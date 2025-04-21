انخفاض النفط 1% بعد تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية



وكالات

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% عند افتتاح التعاملات الآسيوية، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مما قلص حدة المخاوف بشأن الإمدادات 2025-4-21.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.15% إلى 67.18 دولار للبرميل عند الساعة 2212 بتوقيت جرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.19 % إلى 63.91 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية خلال ولايته الأولى في عام 2018، بمهاجمة إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق جديد على وجه السرعة يمنعها من تطوير سلاح نووي.

وفي اجتماعهما غير المباشر الثاني في غضون أسبوع، أجرى عراقجي مفاوضات لمدة 4 ساعات تقريبا في روما مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من خلال مسؤول عماني نقل الرسائل بينهما.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني بعد المحادثات، وصف عراقجي المحادثات أنها مفيدة وجرت في أجواء بناءة.

وقال: "لقد تمكنا من تحقيق بعض التقدم بشأن عدد من المبادئ والأهداف، وفي نهاية المطاف توصلنا إلى تفاهم أفضل".

وأضاف: "جرى الاتفاق على استمرار المفاوضات والانتقال إلى المرحلة التالية، إذ ستبدأ اجتماعات على مستوى الخبراء يوم الأربعاء في عُمان، وستتاح للخبراء فرصة البدء في وضع إطار عمل للاتفاق".

وأوضح أن كبار المفاوضين سيجتمعون مرة أخرى في عُمان السبت المقبل لمراجعة عمل الخبراء وتقييم مدى توافقه مع مبادئ الاتفاق المحتمل.

وأضاف عراقجي مرددا تصريحات حذرة أدلى بها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي: "لا نستطيع الجزم بأننا متفائلون، نحن نتصرف بحذر شديد، ولا يوجد أيضا سبب للإفراط في التشاؤم".