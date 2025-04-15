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عبور لاند ترفع أسعار منتجاتها 2%.. ورئيس الشركة: التطبيق في هذا الموعد

02:35 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

عبور لاند

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تطبيق مصراوي

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كتبت- دينا خالد:

قال محمد حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند، إن شركته رفعت أسعار منتجاتها بنسبة حتى 2% نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والدولار.

وأضاف حامد، في تصريح لمصراوي، أن التطبيق سيكون مع بداية الأسبوع المقبل، وأن الزيادة ستكون طفيفة بنحو 25 قرشا للعبوة.

وأشار حامد، إلى أن زيادة المحروقات وعلى رأسها السولار أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج وهو ما دفع الشركة لرفع الأسعار.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الجمعة الماضية، بزيادة نحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار.

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