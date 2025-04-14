انخفاض الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.60 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.60 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء، و 13.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.56 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.