انخفاض الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.60 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.60 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء، و 13.70 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.56 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: