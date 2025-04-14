انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3095 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 3980 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4643 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5306 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 37140 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53060 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165017 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 265300 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 3231 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.