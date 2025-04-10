ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان، والخيار، والجوافة، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والملوخية، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و9 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

يوسفي يتراوح بين 22 و35 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.