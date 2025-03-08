بعد إطلاقه.. مميزات التحديث الجديد لـ"ببجي موبايل"

كتبت- آية محمد:

أُطلق أول أمس التحديث الجديد "3.7" للعبة "ببجي موبايل"، وشمل ذلك التحديث مجموعة مميزات جديدة تعزز من تجربة اللاعبين وتضيف أبعادًا جديدة إلى اللعبة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مميزات ذلك التحديث.

1- خريطة روندو "Rondo" الجديدة

أضيفت خريطة جديدة بمساحة 8×8 كيلومترات مستوحاة من الثقافة الصينية الكلاسيكية، وتتميز الخريطة بتضاريس متنوعة تشمل ممرات مائية، وجسور، ومناطق حضرية، وأخرى جبلية.

2- تحسينات في الأسلحة والقتال

تم تعديل أداء أسلحة شهيرة مثل " M416" و" AKM" لتحقيق توازن أكبر في المواجهات.

كما أضيفت تحسينات على تأثيرات الطلقات والانفجارات، مما يعزز واقعية المعارك ويجعلها أكثر حماسًا.

3- طور المغامرات الأثرية

يمنح هذا الطور اللاعبين تجربة استكشاف المعابد القديمة، وحل الألغاز، ومواجهة حراس أقوياء للحصول على مكافآت.

4- مركبات جديدة

لزيادة التنوع في أساليب التنقل، تم إدخال مركبات جديدة مثل مركبة الجمل للتنقل في الصحارى، ومركبة الحفارة التي تتميز بالقدرة العالية على التحمل، والشاحنة القلابة التي توفر حماية إضافية أثناء المعارك.

5- إحياء أزياء أسطورية

تم إعادة طرح أزياء " X-Suit" بتصاميم مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، مما يمنح اللاعبين مظهرًا مميزًا إلى جانب قدرات خلال اللعب.

6- تحسين الرسومات والأداء

شهد التحديث تحسينات في الرسومات، مما يوفر تجربة بصرية أكثر واقعية، إلى جانب تحسين الأداء لضمان سلاسة اللعب حتى على الأجهزة ذات الإمكانيات المتوسطة أو الضعيفة.

اقرأ أيضًا:

على غرار "زووم".. مميزات جديدة لمكالمات الفيديو في "واتساب" قريبًا

مع اقتراب عيد الأم.. شراء الهدايا من خلال المحافظ الذكية

قفزة في أسعار الخضروات في أول أيام شهر رمضان.. والشعبة توضح الأسباب



