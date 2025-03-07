خبير اقتصادي: إعادة إعمار غزة فرصة اقتصادية استثنائية تلوح في الأفق

كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي أن إعادة إعمار غزة فرصة استثنائية تلوح في الأفق، حيث تُقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار.

خلال حواره على قناة "أزهري"، أوضح عبد الهادي أن هذا المشروع قد يمثل بوابة ذهبية لشركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتوسيع نفوذها إقليميًا، مؤكدًا أن "الشركات المصرية ستكون من أبرز المستفيدين من هذا الإعمار".

وأضاف أن سوق المال المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الأيام الأولى من رمضان، حيث حافظ المؤشر الرئيسي EGX30 على استقراره متحديًا تنبؤات المحللين التي رجحت انخفاض الأداء في هذه الفترة.

أرجع عبد الهادي هذا الثبات إلى تدفقات السيولة الناتجة عن صفقة "حديد عز"، التي عززت رأس المال السوقي وجددت ثقة المستثمرين في البورصة المصرية.

ورغم هذا الانتعاش، حذر عبد الهادي من التحديات المستمرة التي تواجه السوق، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو الأسواق الناشئة مثل مصر.

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