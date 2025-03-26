18 % نموا في أعمال المطاعم والفنادق وسط الأداء القوي للسياحة خلال الربع الثاني من العام المالي

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن قطاع السياحة واصل الأداء القوي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن معدل نمو المطاعم والفنادق وصل إلى 18% خلال الربع الثاني من 2024- 2025 كما سجلت عدد الليالي السياحية بمصر نحو 41.93 مليون ليلة سياحية.

وأعلنت الوزيرة استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 مقابل 2.3% في الفترة المقابلة بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس وسط وتراجع قطاع الاستخراجات.

وأكدت استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين.