تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 25 مارس 2025

كتبت- أمنية عاصم:



يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4841 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4903 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4290 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3677 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34321 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.