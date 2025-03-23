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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 23 مارس 2025

01:52 م الأحد 23 مارس 2025

أسعار الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4851 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4916 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4301 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3687 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34412 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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