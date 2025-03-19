الوكيل يرفض التعليق.. ومصدر مقرب من العشري: لا نعرف سبب توقيفه في السعودية

كتبت- دينا خالد:

تداولت مواقع إخبارية وصفحات بعض الأخبار خلال الساعات الماضية خبر إلقاء القبض على رجل الأعمال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري ورئيس الغرف التجارية بالقاهرة، وذلك فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، خلال أداءه مناسك العمرة.

وقال مصدر مقرب من "العشري"، أنه حتى الآن لا نعرف سبب احتجاز ولا يوجد أي معلومات أكيد حتى الآن.

وتواصل مصراوي هاتفيا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ولكنه رفض التعليق، قائلا: "لا تعليق".