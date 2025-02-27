إطلاق مؤتمر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كتبت- آية محمد:

عقدت شركة هواوي مؤتمر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى المدربين، احتفالًا بالابتكار وتمكين الكوادر الشابة، وذلك في خطوة جديدة نحو دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وشمل المؤتمر تكريم الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على الميداليات الماسية والبلاتينية والذهبية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مجالات الحوسبة والشبكات والحوسبة السحابية لعامي 2023 و2024، بالإضافة إلى سفراء أكاديميات هواوي بالجامعات المصرية.



وشهد المؤتمر حضور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، وأحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، و"دو يونج"، نائب رئيس شركة هواوي مصر، و"ما بن"، رئيس قطاع تطوير الأعمال هواوي مصر، وعمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات هواوي مصر، وأسماء سراج الدين رئيس أكاديمية هواوى مصر.



كما تم تكريم مدربي أكاديميات هواوي بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وخبراء المعهد القومي للاتصالات الذين لعبوا دورًا محوريًا في صقل مواهب هؤلاء الطلاب، وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات المتقدمة وتعزيز القدرات التنافسية لهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.



وقد تم تكريم أيضًا أسماء سعفان، بالمعهد القومي للاتصالات، وليلي أحمد، بجامعة بورسعيد، والحسيني إبراهيم، بجامعة المنوفية، وتامر صالح، بالجامعة الروسية، الحاصلين على لقب أفضل مدرّب على مستوى شمال إفريقيا من هواوي العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



كما تم تكريم لمياء سعيد الفضالي، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والحاصلة على لقب أفضل مدرّب على مستوى العالم في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصين.



وأكد شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الأكاديميات والمسابقات أصبحت بمثابة منصات حقيقية لصناعة قادة المستقبل الذين سيقودون مسيرة التحول الرقمي في مصر.

وأضاف أن مصر تمتلك كوادر شابة قادرة على المنافسة عالمياً، هؤلاء الشباب هم قادة التكنولوجيا والابتكار في المستقبل. الاستثمار في التعليم التقني وتطوير المهارات الرقمية هو أساس بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وهو السبيل الأمثل لتحقيق رؤية مصر 2030.



وقال أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات إن تعاون المعهد القومى للاتصالات مع شركة هواوي العالمية ليس مجرد تعاون لتقديم برامج تدريبية فحسب بل هو نموذجاً يحتذي به للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الصناعية العملية لتحقيق رؤية مستقبلية تهدف إلى تزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر الرقمي.



كما استعرضت أسماء سراج الدين، رئيس أكاديمية هواوى مصر الانجازات التي حققتها أكاديميات هواوي في مصر والتي يبلغ عددها 120 أكاديمية في أكثر من 55 جامعة وجهة حكومية، وعرضت الخطط المستقبلية والبرامج المختلفة التي سترعاها أكاديمية هواوي خلال الفترة القادمة التي تعمل على تمكين الشباب المصري وتأهيلهم لمواكبة متطلبات قطاع التكنولوجيا العالمي المتسارع.



وتسعى هواوي من خلال هذه الجهود إلى إعداد جيل جديد من القادة القادرين على تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات هو أساس تحقيق التنمية المستدامة على مدار 25 عاما.



وقد عقدت هواوي منتدى للمدربين استعرض فيه خبراء هواوي كلاود كيفية مساهمة تكنولوجيا السحابية في تعزيز الابتكار ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي.



وأكاديميات هواوي توفر تدريبًا متكاملًا في أبرز المجالات التقنية المطلوبة عالميًا، مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الاتصالات، والشبكات، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لاستكشاف إمكاناتهم والإسهام في تطوير هذه التقنيات الحيوية التي تُشكل مستقبل العالم الرقمي.







