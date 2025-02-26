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وزير البترول يوجه بوضع خطة لتسريع تنمية اكتشافات الغاز غير المنماة لتقليل الاستيراد

08:06 م الأربعاء 26 فبراير 2025

كريم بدوي وزير البترول

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كتبت- دينا كرم:
وجه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وكما وجه الوزير وفق بيان الوزارة اليوم بتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات اللازمة للمضي قدما في هذا الصدد، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعد من أبرز الأهداف الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية وفقًا للمحور الأول من استراتيجيتها ، موجهاً بإضافة هذه النقاط في محضر الجمعية العامة .

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضاف بدوي، خلال الاجتماع أن الحزم التحفيزية لزيادة الانتاج أتت ثمارها وظهر ذلك جلياً فى تكثيف شركات البترول والغاز العالمية لعملياتها فى مصر وتعاونها مع قطاع البترول والحكومة المصرية والمجالس النيابية فى منظومة تعاون وتكامل تستهدف تعظيم قدرة مصر من الثروات البترولية.

مشيراً إلى أن الوزارة لمست مؤخراً خلال مؤتمر إيجبس تسارع وتيرة الاتفاقيات والمباحثات والسعى لفتح مجالات عمل جديدة من كافة المشاركين.

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كريم بدوي وزير البترول اكتشافات الغاز الغاز الطبيعي
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