بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم؟

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب دون تغيير بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2780 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3574 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4170 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4766 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 33360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47660 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 148222 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 238300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى نحو 2933 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.