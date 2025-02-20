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تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:11 ص الخميس 20 فبراير 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم سوق العبور المأكولات البحرية
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