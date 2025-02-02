خطوات قراءة ودفع فاتورة عداد الغاز للمنازل لشهر فبراير الجاري

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "بتروتريد" للخدمات التجارية البترولية، بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونيٌا ، ابتداءا من يوم 1 وحتى 27 من فبراير الجاري، ويمكن سداد الفاتورة ابتداءا من يوم 1 إلى نهاية الشهر.

وهناك عدة طرق يستطيع من خلالها العملاء تسجيل القراءة ودفع فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بوحداتهم السكنية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفق ما نشرته "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

إبلاغ قراءات عداد الغاز

الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء 17169.

استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) عبر الرقم الأرضي: 09000727 أو المحمول: 5727.

تحميل تطبيق "بتروميتر" المتاح على منصات جوجل بلاي وأبل ستور.

عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة بتروتريد.

ولإدخال القراءة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى الصفحة الرئيسية - اختار خدمات الشركة من القائمة الرئيسية - ثم اختار إدخال قراءة الغاز.

ادخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط "عرض".

وفي صفحة إدخال قراءة إدخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الأسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة.

طرق السداد المتاحة

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها سداد فاتورتك، تشمل:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وأمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.