ضغوطات بيعية.. لماذا تراجع سهم "جو جرين" تحت القيمة العادلة؟

كتبت- أمنية عاصم:

أرجع خبراء سوق المال الذين تحدثوا مع "مصراوي" تداول سهم شركة جو جوين للاستثمار الزراعي، بعد أقل من أسبوعين من طرحها بالبورصة، تحت سعر القيمة العادلة للسهم منذ إدراجه في البورصة المصرية يوم 9 فبراير 2025؛ إلى عدة أسباب.

أول هذه الأسباب، وفق الخبراء، الضغوط البيعية من قِبل المساهمين الرئيسي للشركة خلال الأسبوع الأول للتداول بجانب أن السعر العادل للسهم الذي تم الإعلان عنه غير معبر عن القوائم المالية للشركة ومبالغ فيه- وفق نظرة المستثمرين- بالإضافة إلى أن الخسائر التي شهدها السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي جراء تضارب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ساهم في زيادة هبوط السهم.

وكانت البورصة المصرية أعلنت عن بدء التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بالسوق متوسط النشاط، يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 على سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.77 جنيه للسهم، حيث حقق السهم تراجعت لأدنى سعر عند 1.29 جنيه خلال جلسة الأربعاء الماضي ليعاود الصعود خلال- كتابة هذا التقرير – لـ 1.33 جنيه.

توقعات التراجع

وبررت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، انخفاض سعر سهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية إلى أن القيمة العادلة لشركة جاءت مبالغ فيها وفق نظرة المستثمرين للقوائم المالية التي أفصحت عنها الشركة؛ لهذا يتوقعون انخفاض السعر عن القيمة العادلة المعلن عنها.

ويبلغ رأس مال شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، المصدر والمدفوع 140 مليون جنيه مقسماً على 1.4 مليار سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.10 جنيه.

وأشارت محسب، إلى أن الأحداث والتراجعات التي شهدها السوق المحلي- تأثرًا بتضارب تصريحات ترامب الخاصة بأرض غزة – يعد أيَضًا من ضمن الأسباب التى أدت لهبوط السعر 1.29 جنيه للسهم الواحد ( أدنى سعر حققه السهم).

وأضافت إلى أن سعى المساهمين الرئيسي والمجموعة المرتبطة إلى بيع أسهمهم خلال أول أسبوع تداول لسهم الشركة ساهم في حدوث تلك التراجعات القوية للسهم؛ مما دفع بعض المتعاملين في السوق المحلي لافتراض وجود تلاعبات من قِبل الشركة لتحقيق ربحية بالسعر القيمة العادلة ( وهو سعر 1.77 جنيه ) الذي يعد سعر غير معبر عن ميزانية المالية الحقيقية للشركة.

‎ وتابعت أن الضغوط البيعية من قِبل المساهمين الرئيسي في الشركة خلال الأسبوع الأول لم تتوازن مع عروض طلبات الشراء؛ بما خلق فجوة ودفع سعر السهم للهبوط .

ويذكر أن شركة اصول ESB للوساطة في الأوراق المالية أفصحت للبورصة، الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، إن المساهم مروة محمد علي الشرقاوي، خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية من 5% إلى 4.28%، حيث المساهم باع 10 ملايين سهم بقيمة 18.97 مليون جنيه بمتوسط سعر 1.9 جنيه.

كما أن المساهم الرئيس ورئيس مجلس إدارة شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، أفصح يوم 17 فبراير 2025، عن تخفيض حصته في رأسمال الشركة من 43.1% إلى 40.5%، وباع 17 مليون سهم من رأسمال جو جرين للاستثمار الزراعي بقيمة إجمالية للصفقة 54.53 مليون جنيه بمتوسط سعر 1.47 جنيه للسهم.

وتابعت محسب، أن الشركات الجديدة التى تبدأ التداول في السوق تتبع سياسة لزيادة سعر سهمها تتمثل في عدم البيع خلال الفترات الأولى لزيادة عرض الطلب على شراء السهم؛ بما يدعم صعودها والبيع بشكل تدريجى على فترات وجلسات متفاوتة.

وأكدت محسب، أن شركة جو جرين في المجال الزراعي الذي يعد قطاعًا واعدًا لذلك هو قادر على جذب مزيدًا من المستثمرين نحو خلال الفترة المقبلة؛ بما ينذر بوجود تحركات سعرية جيدة في هذا القطاع.

ورجح حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، أن توقيت بدء تداول أسهم الشركة في السوق المحلي تزامن مع التراجعات التي شهدها السوق المحلي؛ ما أدى إلى تحقيق أغلب أسهم الشركات المدرجة في البورصة انخفاضات.

وأوضح أن بداية تعافي السوق المحلي على مدار الجلستين الماضيين سيؤدي إلى بدء استجابت أغلب أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية نحو العودة للارتفاع مرة أخرى.

وعلق فيما يتعلق بعمليات البيع التى تمت من قِبل المساهمين الرئيسيين للشركة خلال الأسبوع الأول من بدء التداول قائلًا : " كان المفروض أن يتم مناقشة هذا الموضوع من قِبل الجهات الرقابية مع الشركة أثناء الطرح، بحيث يتم اتخاذ إجراءات منع أو تأخير لأي بيع من المساهمين الرئيسيين في الأسهم لمدة محددة، ولاحظنا هذا الأمر في بعض الأسهم الأخرى التي تم طرحها حيث غالبًا ما يتم تحديد مدة معينة لا يسمح خلالها بالبيع، أو يتم البيع بشكل تدريجي".

وأكد الغايش، أن السوق المحلي لا يزال متعطشًا لدخول أسهم جديدة؛ مدللًا على ذلك ما حدث في الطرح الحكومي الأخير "المصرف المتحد" حيث كان معدل التغطية مرتفع.

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