"لا أساس لها".. إيران ترد على الاتهامات الكويتية

12:45 ص 13/05/2026

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفضها لما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت.

وقالت الخارجية الإيراني، في بيان الثلاثاء، إن ما ورد في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، والتي تزعم أن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، مزاعم لا أساس لها من الصحة اطلاقا.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن هذا التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة.
وشددت الخارجية الإيرانية، على ضرورة تمكين السفارة الإيرانية في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقا للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.

