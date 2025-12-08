كتبت- ميريت نادي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.48% عند مستوى 41963 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.04 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.04 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.63% عند مستوى 41762 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.