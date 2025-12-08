إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بنهاية تعاملات اليوم ليظل عند أحد مستوياته القياسية

كتب : مصراوي

03:17 م 08/12/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.48% عند مستوى 41963 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.04 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.04 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.63% عند مستوى 41762 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية EGX 30 تعاملات المستثمرين المستثمرين المصريين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق