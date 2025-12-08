انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، بينما ارتفعت أسعارالبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و 6 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 15 جنيهات و 25 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و 8.5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و 13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و21 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 و12 جنيهات، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.