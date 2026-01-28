إعلان

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة

كتب : صابر المحلاوي

10:49 م 28/01/2026

ضبط طبيب - تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، من ضبط شخص وسيدتين لهما معلومات جنائية، لاستغلالهم أحد تطبيقات الهواتف المحمولة في الإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة تبين من فحصها احتواؤها على دلائل نشاطهم الإجرامي.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بنشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الاجهزة الامنية تهمة الدعارة احد التطبيقات

