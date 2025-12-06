إعلان

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتب : دينا خالد

10:33 ص 06/12/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 6-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37050 جنيه، بزيادة 411.47 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37555.56 جنيه، بانخفاض 211.34 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4061.11 جنيه، بارتفاع 8.73 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت أسعار مواد البناء أسعار الحديد والأسمنت انخفاض حديد عز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر