انخفاض أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا خالد

10:28 ص 06/12/2025

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر، خلال تعاملات اليوم السبت 6-12-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 147.18 جنيه، بانخفاض 1.4 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 155.83 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

