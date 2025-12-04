شعبة الأجهزة تحذر: رسوم الإغراق ستؤدي إلى زيادات غير مبررة

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية "لمصراوي"، أن أسعار الأجهزة في السوق المحلي مرشحة للارتفاع بنسب تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المستخدم في تصنيع أغلب الأجهزة المنزلية.

وأوضح أن الصاج يعد خامًا أساسيًا في إنتاج الثلاجات والغسالات والسخانات والبوتاجازات والديب فريزر، بما يعني أن أي رسوم إضافية يتحملها المستورد على هذه الخامات ستنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، ومن ثم على سعر البيع النهائي للمستهلك.

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة قرارًا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج بأنواعه لمدة 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الآثار السلبية لممارسات الإغراق. وتتراوح الرسوم بين 5% و13.6% وفق نوع الصاج.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وتقليل الضغوط الناتجة عن الواردات منخفضة التكلفة.

حماية الصناعة الوطنية ليست بابًا لرفع الأسعار

شدد هلال على أن الهدف الأساسي من فرض الرسوم هو حماية الصناعة الوطنية، وليس فتح الباب أمام المصانع المحلية لرفع الأسعار دون مبرر.

وقال إن تعامل المصانع مع القرار باعتباره فرصة لزيادة الأسعار يفقده جدواه، ويحول الحماية المفترضة للصناعة إلى عبء إضافي على المستهلك وعلى القطاعات المرتبطة بالتصنيع.

وأكد أن هناك التزامًا مهنيًا واقتصاديًا يفرض على المصنعين تجنب أي زيادات غير مبررة، لأن ذلك قد يؤدي إلى موجة ارتفاعات تتعارض مع فلسفة فرض الرسوم من الأساس.

العروض والخصومات.. دوافع تجارية لا علاقة لها بتكلفة الإنتاج

أوضح هلال أن العروض والخصومات المنتشرة بنهاية العام أو خلال فعاليات مثل "الجمعة البيضاء" ليست انعكاسًا لانخفاض فعلي في الأسعار، بل ترتبط بعوامل تجارية مثل رغبة التجار في تصريف المخزون للحصول على حوافز الشركات أو الاستفادة من خصومات جرد المخازن.

وأشار إلى أن التخفيضات التي تقدم في هذه الفترات تُخصم غالبًا من هامش ربح التاجر، وليس من التكلفة الأساسية للمنتج، لأن البيع بأقل من التكلفة غير قابل للاستمرار اقتصاديًا ولا يمكن لأي مصنع أو شركة تحمله.

ما العوامل الحقيقية المؤثرة في أسعار الأجهزة المنزلية؟

قال هلال إن أسعار الأجهزة المنزلية تتشكل وفق منظومة واسعة من عناصر التكلفة، تبدأ من أسعار الشحن والنقل البحري والتأمين والمواد الخام، مرورًا بتكلفة الطاقة والعمالة، وصولًا إلى حجم الطلب في السوق.

وأكد أن الاعتقاد بأن الأسعار ترتبط فقط بسعر الدولار هو تصور غير دقيق، إذ إن أي تغير في عنصر واحد من عناصر التكلفة ينعكس مباشرة على السعر النهائي.

وأشار إلى أن السوق شهد مؤخرًا تراجعًا واضحًا في الطلب، ما دفع بعض المصانع إلى خفض الطاقة الإنتاجية، وفتح المجال أمام التجار لطرح عروض تعتمد على بيع عدة أجهزة ضمن باقة واحدة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، بهدف تحريك السوق والحفاظ على العمالة وسداد الالتزامات الإنتاجية والضريبية.

هل يؤثر شراء الأجهزة خارج موسم استخدامها على السعر؟

أكد هلال أن أسعار الأجهزة لا ترتبط بالمواسم، بل بالتكلفة الفعلية التي قد تتغير في أي وقت. وقال إن شراء التكييف في الشتاء أو الدفاية في الصيف لا يعني بالضرورة الحصول على سعر أقل، لأن تقلبات تكلفة الإنتاج قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الثبات.

وأضاف أن انخفاض الأسعار مع طرح موديلات جديدة ليس قاعدة ثابتة، موضحًا أن الشركات لا تقدم تخفيضات تؤدي إلى الخسارة، وأن التسعير يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالتكلفة والربحية.

