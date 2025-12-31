إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 31 ديسمبر 2025

كتبت- ميريت نادي:

03:32 م 31/12/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6698 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6653 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5821 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4989 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 46568 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

