إعلان

أوراسكوم للاستثمار توافق على تأسيس شركة في الصين

كتب : منال المصري

10:33 ص 31/12/2025

أوراسكوم للاستثمار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة في جمهورية الصين الشعبية على أن يكون ذلك رهناً بموافقة الجهات الصينية المختصة (الشركة التابعة على الاسم وتسجيله لديها.

كما قرر مجلس الإدارة، وفق إفصاح لها اليوم بالبورصة، تفويض مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب، ووائل عادل فوزي رئيس القطاع المالي، وأسامة دانيال نصيف، رئيس القطاع القانوني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوقيع على المستندات اللازمة لتأسيس الشركة التابعة.

وكذلك اختيار رأس مال وهيكل الملكية واختيار الاسم وكافة الإجراءات التأسيسية والإدارية اللازمة وفقا لما هو مناسب وفي صالح الشركة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أوراسكوم للاستثمار تأسيس شركة في الصين الصين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"