أوراسكوم للاستثمار توافق على تأسيس شركة في الصين

وافق مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة في جمهورية الصين الشعبية على أن يكون ذلك رهناً بموافقة الجهات الصينية المختصة (الشركة التابعة على الاسم وتسجيله لديها.

كما قرر مجلس الإدارة، وفق إفصاح لها اليوم بالبورصة، تفويض مروان محمد حسين، عضو مجلس الإدارة المنتدب، ووائل عادل فوزي رئيس القطاع المالي، وأسامة دانيال نصيف، رئيس القطاع القانوني مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوقيع على المستندات اللازمة لتأسيس الشركة التابعة.

وكذلك اختيار رأس مال وهيكل الملكية واختيار الاسم وكافة الإجراءات التأسيسية والإدارية اللازمة وفقا لما هو مناسب وفي صالح الشركة.