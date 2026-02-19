عائلة ترامب تروج لطرح عملة رقمية مرتبطة بالدولار

وكالات- منال المصري:

أعلنا نجلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهما "دونالد ترامب جونيور" و"إريك ترامب"، طرح مبادرة جديدة تهدف إلى "تحديث" الدولار الأميركي عبر عملة رقمية مستقرة تحمل اسم USD1، وذلك خلال منتدى "وورلد ليبرتي" الذي انعقد في مارالاجو أمس.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، فإنهم يرون أن هذه الخطوة ستساعد في الحفاظ على هيمنة الدولار عالمياً، معتبرين أن القطاع الخاص هو الأقدر على قيادة الابتكار المالي.

وقدم الأخوان عملتهما الرقمية على أنها نسخة مطوّرة من الدولار، إذ يتم ربط قيمتها مباشرة بالعملة الأميركية، على غرار ارتباط الدولار عند إنشائه عام 1792 بالعملة الفضية الإسبانية؟

وأوضحا أن الهدف هو خلق طلب هيكلي على الدين الحكومي الأميركي، بما يعزز استقرار العملة.