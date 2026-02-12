"إيتيدا" تطلق رسميا النسخة المطورة لمنصة "إبداع مصر – EgyptInnovate"

كتبت- آية محمد:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الإطلاق الرسمي للنسخة المحدثة من منصة "إبداع مصرEgyptInnovate"، أول منصة وطنية متكاملة للابتكار وريادة الأعمال التي يتم تطويها وتشغيلها من خلال تحالف تقوده شركة انطلاق، وشركة روبوستاوشركة كاميليزر.

وبحسب بيان اليوم، فقد جاء ذلك على هامش قمة ومعرض "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا"، المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة، إلى جانب نخبة من كبرى الشركات العالمية، والشركات الناشئة وقادة التكنولوجيا، وصنّاع القرار، والمستثمرين.

ويأتي إطلاق منصة "إبداع مصر EgyptInnovate" كخطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال إنشاء نقطة التقاء رقمية موحدة تربط السياسات الحكومية بالشركات الناشئة، والمستثمرين، والجامعات، ومجتمع البحث العلمي، بما يسهم في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن إطلاق النسخة المُحدثة من منصة إبداع مصرEgyptInnovate يعد خطوة استراتيجية في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، تعتمد على البيانات والتكنولوجيا المتقدمة كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن المنصة تتيح فرصًا واعدة للشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينها رواد الأعمال من جذب الاستثمارات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة تستعرض أنشطة الشركات ونماذج أعمالها والقيم المضافة التكنولوجية التي تقدمها، بما يعزز من فرص نفاذها إلى أسواق التمويل وتسريع تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، ولاسيما ربط عناصر المنظومة المختلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الظاهر أن إتاحة محتوى متخصص باللغة العربية يعد بُعدًا استراتيجيًا في تطوير منصة "إبداع مصر – EgyptInnovate"، مشيرًا إلى أن تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من الوصول إلى المعرفة والفرص بلغتهم الأم يسهم في تعزيز الشمول الرقمي، وبناء قدرات محلية قادرة على الابتكار والمنافسة. وأكد أن دعم المحتوى العربي التقني وريادة الأعمال يمثل أحد ركائز ترسيخ الهوية الرقمية العربية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لنشر المعرفة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار.

ويتم تطوير وتشغيل المنصة من خلال تحالف ممثل لمجتمع ريادة الأعمال في مصر تقوده شركة انطلاق، ويضم شركة روبوستا لتطوير البنية التكنولوجية والحلول التقنية للمنصة، وشركة كاميليزر لتولي مهام التسويق الرقمي وبناء الهوية المؤسسية.

ونجح التحالف القائم على تشغيل وتطوير منصة "إبداع مصر – EgyptInnovate" خلال مرحلة التشغيل التجريبي من بناء قاعدة رقمية واسعة تعكس تنوع ونضج منظومة الابتكار في مصر، حيث تضم المنصة 780 كيانًا منشورًا، تشمل شركات ناشئة، ومستثمرين، وحاضنات أعمال، ومراكز بحثية.

كما تحتوي على 3731 مادة ومحتوى متنوع يغطي أخبار القطاع، والفرص المتاحة، والمقالات المتخصصة.

وأضاف محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق، أن عدد المسجلين على المنصة تجاوز 81,536 مستخدمًا من رواد الأعمال والمبتكرين والداعمين، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 20 خبيرًا متخصصًا يشكلون نواة مجتمع الخبراء والاستشاريين الداعمين لرواد الأعمال والمبتكرين.

وتقدم منصة "إبداع مصر EgyptInnovate" مجموعة متقدمة من الخصائص الرقمية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يجعلها بمثابة العمود الفقري الرقمي لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وتشمل هذه الخصائص مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتوجيه رواد الأعمال داخل المنظومة وتبسيط الوصول إلى الخدمات والفرص، إلى جانب خريطة بيانات تفاعلية بخاصية التقييم الخماسي تتيح استعراض وتحليل الشركات الناشئة، والمستثمرين، والحاضنات، ومراكز الأبحاث، مع إمكانات تصفية متقدمة حسب القطاع والتكنولوجيا والموقع الجغرافي.

كما ستضم المنصة معرضًا رقميًا للشركات الناشئة، يتيح لرواد الأعمال عرض منتجاتهم وملفاتهم التعريفية وعروضهم الاستثمارية، بما يعزز فرص الظهور والربط المباشر مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

وتوفر المنصة كذلك أدوات مطابقة ذكية بين الشركات الناشئة والمستثمرين، تعتمد على تحليل البيانات، بما يسهم في تقليص فجوات التمويل وتسريع قرارات الاستثمار.

وتقدم المنصة مركزًا متكاملًا للتعلم والتطوير يضم محتوى تدريبيًا متخصصًا، وأدوات ابتكار، وبرامج إرشاد، وتجارب محاكاة افتراضية لبناء الشركات، إلى جانب منصة لربط المواهب تسهم في دعم التوظيف، وتنقل الكفاءات، وتعزيز الاحتفاظ بالمواهب داخل السوق المصري.

كما تشمل خصائص المنصة مركزًا إعلاميًا وأخباريًا، وبوابة موحدة للتحديات والمسابقات الوطنية والدولية، فضلًا عن سوق ابتكار يربط الباحثين والمبتكرين وأصحاب براءات الاختراع بالقطاعين الصناعي والاستثماري.

كما أن المنصة تعمل بنظام البيانات المفتوحة "Open Data" حيث تتيح للجميع إمكانية الوصول إلى المعلومات واستخدامها، مما يسهل عملية الربط بين المستثمرين، رواد الأعمال، والجهات الداعمة، ويخلق بيئة خصبة للتعاون المبني على أرقام وحقائق.