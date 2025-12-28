إعلان

على رأسهم السعودية وأمريكا.. ما هي أبزر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية؟

كتب : مصراوي

12:46 م 28/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد قطاع الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهرا من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6339 مليار دولار، مقارنة بنحو 5632 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نمواً قدره 13% أي ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار.

وبحسب بيان اليوم، جاءت أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، هي المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر سوق مستورد، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 496 مليون دولار، محققة نسبة نمو 12% وبزيادة قدرها 53 مليون دولار مقارنة بعام 2024.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر عشرين سوقًا مستوردًا، بصادرات بلغت 402 مليون دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 35% وزيادة قدرها 105 ملايين دولار.

وحلت السودان في المرتبة الثالثة بصادرات سجلت 318 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 17%، تلتها ليبيا بصادرات بلغت 276 مليون دولار بانخفاض نسبته 4%.

وفي المركز الخامس ضمن قائمة أهم 20 دولة مستوردة، جاءت الأردن بصادرات بلغت 262 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 16% وزيادة قدرها 35 مليون دولار.

وتلتها الجزائر التي سجلت صادرات بقيمة 221 مليون دولار بنمو قوي بلغ 58%، ثم العراق بصادرات قدرها 218 مليون دولار بنمو 29%، والإمارات بقيمة 215 مليون دولار بنمو 22%، فيما بلغت صادرات إيطاليا نحو 199 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 32%.

كما شملت قائمة أهم عشرين دولة مستوردة أسواقًا أخرى ذات معدلات نمو مرتفعة، حيث سجلت لبنان صادرات بقيمة 187 مليون دولار بنمو 72%، وبلغت صادرات البرازيل 185 مليون دولار بنمو 85%.

وحققت الصين قفزة استثنائية، لتصل صادراتها إلى 133 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 149%، في حين سجلت إنجلترا صادرات بقيمة 129 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 66%.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة مستوردة نحو 4.4 مليارات دولار، تمثل 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وهو ما يعكس التركّز النسبي للصادرات في الأسواق الرئيسية، مع استمرار التوسع في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الصناعات الغذائية المصرية الصناعات الغذائية أمريكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة