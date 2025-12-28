شهد قطاع الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهرا من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6339 مليار دولار، مقارنة بنحو 5632 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نمواً قدره 13% أي ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار.

وبحسب بيان اليوم، جاءت أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، هي المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر سوق مستورد، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 496 مليون دولار، محققة نسبة نمو 12% وبزيادة قدرها 53 مليون دولار مقارنة بعام 2024.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر عشرين سوقًا مستوردًا، بصادرات بلغت 402 مليون دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 35% وزيادة قدرها 105 ملايين دولار.

وحلت السودان في المرتبة الثالثة بصادرات سجلت 318 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 17%، تلتها ليبيا بصادرات بلغت 276 مليون دولار بانخفاض نسبته 4%.

وفي المركز الخامس ضمن قائمة أهم 20 دولة مستوردة، جاءت الأردن بصادرات بلغت 262 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 16% وزيادة قدرها 35 مليون دولار.

وتلتها الجزائر التي سجلت صادرات بقيمة 221 مليون دولار بنمو قوي بلغ 58%، ثم العراق بصادرات قدرها 218 مليون دولار بنمو 29%، والإمارات بقيمة 215 مليون دولار بنمو 22%، فيما بلغت صادرات إيطاليا نحو 199 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 32%.

كما شملت قائمة أهم عشرين دولة مستوردة أسواقًا أخرى ذات معدلات نمو مرتفعة، حيث سجلت لبنان صادرات بقيمة 187 مليون دولار بنمو 72%، وبلغت صادرات البرازيل 185 مليون دولار بنمو 85%.

وحققت الصين قفزة استثنائية، لتصل صادراتها إلى 133 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 149%، في حين سجلت إنجلترا صادرات بقيمة 129 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 66%.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة مستوردة نحو 4.4 مليارات دولار، تمثل 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وهو ما يعكس التركّز النسبي للصادرات في الأسواق الرئيسية، مع استمرار التوسع في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.