ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و30 جنيهًا.