المتحف المصري الكبير يستضيف فعالية بمناسبة عيد الربيع الصيني -(تفاصيل)

كتب - أحمد العش:

تصوير- هاني رجب:

استضاف المتحف المصري الكبير، الفعالية التي نظمتها مجموعة الصين للإعلام بمناسبة عيد الربيع الصيني، أمس الجمعة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر.

و أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من جانبه، أن رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة لهذا الحدث تأتي في ضوء جهودها لتعزيز العلاقات المصرية الصينية ولاسيما في مجالي السياحة والآثار؛ إذ يعتبر السوق الصيني أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للمقصد المصري ويشهد نموًا ملحوظًا في حجم الحركة السياحية الوافده منه.

ولفت "يوسف" إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا قافلتين سياحيتين بعدد من المدن الصينية للترويج، بصورة أكبر للمقصد المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء سياحي في منتجاته وأنماطه ووجهاته السياحية المختلفة، هذا بالإضافة إلى معرض الآثار المؤقت "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" الذي أقامته الوزارة بمتحف شنغهاي بمدينة شنغهاي، والذي استقبل خلال فترة إقامته 2,7 مليون زائر.

و ألقى سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر، خلال الفعالية، كلمة رحب خلالها بالحضور، مثمنًا على تنظيم هذه الفعالية بمصر مما يفتح نافذة لتعزيز مزيد من التفاهم والتقارب الشعبي بين الصين ومصر وغيرها من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الاحتفال هذا العام يصادف الذكرى السبعين لانطلاق العلاقات الصينية المصرية.

و أشار إلى أنه بفضل التوجه الاستراتيجي لرئيسي مصر والصين تشهد العلاقات بين البلدين تقدمًا إلى الأمام بخطوات ثابتة، لافتًا إلى أن مصر والصين استطاعتا خلال عام 2025 التقدم نحو مسيرتهما للتطور، ومشيدًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بالافتتاح المهيب، والذي ساهم في تعزيز ابهار العالم بالحضارة المصرية القديمة بجاذبيتها الساحرة.

وأضاف "البيان" تم خلال الفعالية عرض مجموعة من الأفلام الترويجية للمقصد السياحي المصري، التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، منها: فيلم عن المنتجات والوجهات السياحية المختلفة به، وآخر عن المتحف المصري الكبير وما يعرضه من كنوز أثرية، كما تم خلال الفعالية عرض فيديو ترويجي لعيد الربيع الصيني لعام 2026.



ويذكر أنه حضر الفعالية السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الآسيوية وشؤون أستراليا ونيوزيلاندا وجزر المحيط الهادي، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق.

