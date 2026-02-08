إعلان

صناديق التحوط تقلص رهاناتها على الذهب لأدنى مستوى في 15 أسبوعًا

كتب : أحمد الخطيب

12:43 م 08/02/2026

سعر الذهب

خفضت صناديق التحوط رهاناتها على صعود أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال 15 أسبوعًا، في أعقاب موجة تراجع حادة شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.

وقلص مديرو الأموال مراكزهم المتفائلة تجاه الذهب إلى أقل مستوى منذ أكتوبر الماضي، بعدما سجل المعدن الأصفر أكبر انخفاض أسبوعي في سعره منذ أكثر من عقد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة بلومبرج، خفضت صناديق التحوط وغيرها من كبار المضاربين صافي مراكز الشراء بنسبة 23%، ليصل إلى 93438 عقدًا، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 3 فبراير.

وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن هذا المستوى يعد الأدنى منذ 15 أسبوعًا، ما يعكس تراجع شهية المضاربة على الذهب في الأسواق العالمية.

وكان الذهب والفضة قد شهدا ارتفاعات قياسية متتالية خلال الشهر الماضي، قبل أن تتوقف هذه الموجة بشكل مفاجئ بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، في ظل تقييم الأسواق لتلك المكاسب السريعة باعتبارها مبالغًا فيها من حيث الحجم والوتيرة.

وتراجعت أسعار الذهب والفضة في 30 يناير إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013، ولا تزال منذ ذلك الحين تحاول استعادة الاستقرار وسط تقلبات سعرية حادة.

