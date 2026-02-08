إعلان

ارتفاع أسعار العدس والجبن واللبن السائب اليوم بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

12:40 م 08/02/2026

اسعار العدس

ارتفعت أسعار العدس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، بينما انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.82 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65 جنيهًا، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.84 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.78 جنيه، بتراجع 2.34 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 38.18 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.11 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.46 جنيه، بزيادة 2.15 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115.14 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.62 جنيه، بتراجع 5.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.07 جنيه، بزيادة 4.86 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.33 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.5 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.75 جنيه، بزيادة 15.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 288.07 جنيه، بزيادة 8.19 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.12 جنيه، بزيادة 3.4 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 111.68 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

