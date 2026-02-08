إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والعدس والجبن واستقرار الذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:48 م 08/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والعدس، والجبن، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار العدس والجبن واللبن السائب اليوم بالأسواق

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

