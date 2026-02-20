انخفضت أسعار المكرونة، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026، بينما ارتفعت أسعار العدس، والفول السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.6 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.17 جنيه، بتراجع 80 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.29 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.79 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.63 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.64 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.82 جنيه، بزيادة 3.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.62 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.8 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.92 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.66 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.19 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.97 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.52 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 277.66 جنيه، بتراجع 3.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.43 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.88 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.