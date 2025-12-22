أسامة كمال: الغاز الإسرائيلي خيار اقتصادي رغم الجدل الإعلامي والسياسي

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الكهرباء والغاز، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الطاقة لتجنب انقطاع الكهرباء ولضمان استمرار المشروعات الاستثمارية والصناعية.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، خلال حواره في برنامج "حوار الأسبوع" على قناة CNBC عربية، أن الدولة اتجهت مؤخرًا إلى زيادة استيراد الغاز بكميات كبيرة وبالتكلفة المرتفعة، حرصًا على عدم انقطاع الكهرباء، وهو أمر لا يمكن لدولة بحجم مصر تحمله.

وأشار كمال إلى أن هذا التوسع يوازي تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، التي من المتوقع أن تضيف بحلول نهاية 2027 وبداية 2028 نحو 15 جيجاوات من الطاقة (5 جيجاوات من النووي و10 جيجاوات من المتجددة)، بما يشكِّل نحو نصف الاستهلاك في الشتاء.

وأضاف المهندس أسامة كمال أن إنتاج الغاز المحلي وصل حاليًّا إلى نحو 4.2 مليار متر مكعب يوميًّا، بعد توقف الانخفاض التدريجي للانتاج الطبيعي؛ وهو ما أسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن مصر لا تزال بحاجة إلى استيراد نحو 2 مليار متر مكعب، يمكن تغطيتها جزئيًّا عبر مشروعات الطاقة المتجددة، وإحلال الغاز المستخدم في بعض المحطات، والاستيراد من مصادر موثوقة اقتصاديًّا وسياسيًّا.

وقال كمال، بشأن اتفاقيات استيراد الغاز، إن الحكومة تعمل على تنويع المصادر، مشيرًا إلى الاتفاقيات القائمة مع دول؛ مثل: إسرائيل وقبرص وقطر، لافتًا إلى أن الغاز الإسرائيلي يظل خيارًا متاحًا وموثوقًا نسبيًّا من الناحية الاقتصادية، رغم الجدل الإعلامي والسياسي حوله، مشيرًا إلى أن جزءًا منه ينتج بالشراكة مع شركات أجنبية، وأن أي توقف لهذه الاستثمارات سيؤثر على الغاز الداخل إلى مصر.

وأضاف كمال أن الغاز القبرصي يمثل بديلًا اقتصاديًّا موثوقًا لتأمين احتياجات البلاد، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تتحمل تكلفة إنشاء خطوط الغاز، بما يضمن استمرار التدفقات بغض النظر عن الأزمات الاقتصادية أو السياسية في المنطقة.

وأشاد كمال بالبنية التحتية المصرية للطاقة، مؤكدًا أنها لا مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل شبكات رئيسية للطاقة بطول أكثر من 20 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى الخزانات ومحطات التكرير؛ ما يعزز قدرة مصر على إدارة واستغلال موارد الطاقة بكفاءة عالية.

