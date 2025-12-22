إعلان

ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اعتراض أمريكا لناقلة جديدة قبالة سواحل فنزويلا

كتب : مصراوي

08:18 ص 22/12/2025

أسعار النفط

وكالات

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 01.41 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.73% إلى 60.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.71% إلى 56.92 دولار للبرميل.

وقال مسؤولون، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت.

وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي.جي"، إن انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية بدءا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطورات اللاحقة هناك، ثم الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.

وقال سيكامور: "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب".

وأضاف: "تساعد هذه التطورات على تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض".

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 4% في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من ديسمبر.

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد، إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا بهدف إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ركزت على توحيد المواقف.

وأضاف أن تلك الاجتماعات والمحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس كانت مثمرة.

ومع ذلك، قال كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية أمس الأحد، إن التغييرات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تحسن من احتمالات السلام، وفقا للغد.

