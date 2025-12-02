وزيرا مصر ونيجيريا يبحثان تعزيز الشراكة التعدينية في لندن

كتب- أحمد الخطيب:

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع الدكتور ديلي ألاكي وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، وذلك على هامش زيارة بعثة الأعمال المصرية البريطانية إلى لندن، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكة في قطاع التعدين، وفق بيان الوزارة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على تبادل الخبرات وتطوير التعاون الفني والاستثماري في مجال التعدين، مع مناقشة الإصلاحات التي يجريها البلدان لجذب الشركات العالمية وتوفير حوافز تشجع مشاركة الشركات الناشئة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات الموجهة لاستكشاف الثروات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات التعدينية.

ووجه الوزير كريم بدوي دعوة لنظيره النيجيري للمشاركة في منتدى التعدين المصري المقرر عقده في سبتمبر 2026، وذلك دعمًا لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات داخل القارة الأفريقية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين والالتزام بتحويل الزخم السياسي والاقتصادي إلى فرص تعاون حقيقية تخدم مصالح الطرفين في قطاع التعدين.