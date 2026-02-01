شعبة الذهب: تلاعب في البورصات العالمية من قبل الكبار يزيد التذبذب

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن سوق الذهب العالمي يشهد حالة استثنائية من التذبذب تجعل التوقعات "صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن عوامل مثل المضاربات في البورصات الإلكترونية والحروب التجارية بين القوى الكبرى ومخاوف الحرب على إيران تخلط الأوراق جميعها.

وقال المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "التذبذب اللي موجود في الفترة الأخيرة ده بقى صعب التوقع جدًا"، مؤكدًا أن هناك ما وصفه بـ"تلاعب" في البورصات العالمية من قبل لاعبين كبار لتحقيق أرباح سريعة أو تغطية خسائر في أسواق أخرى، مما يؤثر بشكل غير طبيعي على الأسعار.

وأضاف أنه في ظل هذه البيئة المضطربة، فإن السؤال المتكرر من المواطنين هو "اشتري ولا ابيع ولا استنى؟"، متابعًا أن نصيحته الشخصية تقوم على 3 مبادئ: أولاً، "لا تبيع الذهب إلا إذا كنت مضطرًا للسيولة"، لأن الذهب في النهاية يحفظ القيمة، ثانيًا، من يريد الشراء في ظل التذبذب الحاد فليتجنب الشراء بكل رأس ماله دفعة واحدة وليقسّمه على أكثر من مرة، ثالثًا، هناك من يفضل الانتظار حتى "تستقر الدنيا".

وتابع عضو شعبة الذهب أن السبائك الذهبية "موجودة ومتاحة"، ولكن الضغط الكبير على الطلب يؤدي إلى تأخير في تسليم الطلبات من المصانع إلى المحال، وأن هذا التأخير قد يكون ليومين وليس "شهرًا" كما يُشاع، بسبب الضغط على مصلحة الدمغة التي تقوم بالتعريق والتسعير.

وأشار عمرو المغربي إلى أن الفضة شهدت طلبًا متزايدًا مؤخرًا كبديل استثماري، مؤكدًا أن لها زبونها الخاص، ولكنه استبعد فكرة تحولها إلى "شبكة" أو بديل ثقافي للذهب في المجتمع المصري، لأن الذهب لا يزال مرتبطًا في الوعي الجمعي بالزينة والخزين بينما تنظر غالبية الناس للفضة على أنها للإكسسوارات وليست للاستثمار طويل المدى.