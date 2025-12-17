إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:44 ص 17/12/2025

أسعار مواد البناء-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36285.09 جنيه، بتراجع 204.04 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37077.19 جنيه، بتراجع 392.41 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4006.25 جنيه، بتراجع 86.77 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء أسعار الحديد الأسمنت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور