نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا في مختلف مراحل التعليم بحضور أولياء أمور الطلاب وجميع القيادات التنفيذية بالهيئة وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم التفوق العلمي وتشجيع أبناء العاملين على مواصلة التميز والنجاح.

وقامت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بتكريم أبناء العاملين المتفوقين، مؤكدة أن الهيئة تحرص دائما على تكريم أبناء العاملين المتفوقين، بما يعكس إيمان الهيئة الراسخ بأهمية تحفيز النماذج المتميزة التي تمثل قدوة مشرفة لأقرانهم، وفق بيان للبريد اليوم.

وأشارت الي أن العاملين وأسرهم هم الثروة الحقيقية للهيئة، وأن دعم الأبناء المتفوقين يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن، ويسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه أكد جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد أن النقابة العامة للبريد تولي أهمية كبيرة للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم وتعمل بالتنسيق المستمر مع إدارة الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم بما يسهم في تلبية مطالب العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وجدير بالذكر أن التكريم شمل الطلاب المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية؛ إذ تم تكريم 447 طالبًا على مستوى الجمهورية من بينهم 55 طالبًا من الأوائل تم تكريمهم خلال الاحتفالية.

كما شمل التكريم 197 طالبًا بدفاتر توفير وشهادات تقدير و250 طالبًا بشهادات تقدير و85 طالبًا من طلاب مرحلتي (البكالوريوس والليسانس) على أن يتم استكمال مراسم التكريم لباقي الطلاب من خلال رؤساء القطاعات بالمناطق وأعضاء النقابة العامة للبريد والنقابات الفرعية، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة وذلك استكمالًا لفعاليات التكريم التي انطلقت اليوم.